Wird Matthew McConaughey neuer Gouverneur von Texas?

Eine aktuelle Umfrage sieht den Hollywood-Schauspieler in Führung.

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (52, "Dallas Buyers Club") könnte neuer Gouverneur seines US-Heimatstaates Texas werden. Aktuell denke der Schauspieler darüber nach, was er mit dem nächsten Kapitel seines Lebens anfangen wolle. "Ich denke, ich habe einiges zu lehren und zu teilen." Er sei dankbar dafür, junge Menschen anleiten und ihnen etwas beibringen zu können, etwa durch seine Professur an der Universität von Texas, sagte McConaughey.

Umfrage-Hammer

Eine aktuelle Umfrage der University of Texas räumt dem Schauspieler gute Chancen ein. So würde er gegen den amtierenden Gouverneur Greg Abott um gleich um 8 Prozentpunkte gewinnen. Würde allerdings auch der Demokrat Beto O’Rourke antreten, dann wäre Abott vorne.

Schon Ende vergangenen Jahres hatte der Schauspieler in einem Interview angedeutet, dass er sich einen Wechsel in die Politik durchaus vorstellen könne. In der "Hugh Hewitt Show" sagte er jedoch auch, dass die Politik in den USA derzeit "ein kaputtes Geschäft" sei. "Und wenn die Politik ihren Zweck neu definiert, könnte ich mich verdammt viel mehr dafür interessieren."

McConaughey wurde in Texas geboren und wuchs dort auch auf. Ob er als Demokrat, Republikaner oder unabhängiger Kandidat antreten würde, blieb bisher offen.