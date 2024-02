Woke-Wahnsinn: Dino-Namen sind laut Forschern rassistisch

Vor Millionen von Jahren haben Dinosaurier auf der Erde gelebt - jetzt sind ihre Namen Gegenstand von einer Woke-Diskussion. Die Namen sollen laut Wissenschaftlern rassistisch, sexistisch und kolonialistisch sein.

Die Paläobiologin Emma Dunne und ihr Team, von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, hätten eigentlich untersuchen sollen, wie Dinosaurier früher gelebt haben - stattdessen haben sie nun aber eine Studie erstellt, die zeigen soll, wie viele Dino-Namen tatsächlich dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Bei dieser Studie sind 1500 Namen von Dinosauriern, die im Erdmittelalter vor 251 bis 66 Millionen Jahren gelebt haben, untersucht worden - das Ergebnis: 89 von den 1500 Sauriern haben laut den Wissenschaftlern „anstößige Namen“.

Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wie viele Dino-Namen „von Rassismus und Sexismus ausgehen und in kolonialen Kontexten oder nach kontroversen Persönlichkeiten benannt sind.“ Der allererste Dino ist 1824 entdeckt worden, der Höhepunkt der Ausgrabungen war zwischen 1908 und 1920.

Rassistische Namen

Ein Großteil der "Problem-Namen" kommen von deutschen Forschern - die größte Dino-Expedition war zwischen 1909 und 1914. Auf dieser Expedition ruht ein Großteil der heutigen Dino-Forschung, die Werner Janensch (1878-1969) in Tansania (Ostafrika) durchgeführt hat. Damals haben sie unter anderem dem 30-Tonnen-Dino „Janenschia robusta“ den deutschen Namen gegeben. Die Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität stört an den deutschen Namen massiv, dass die Saurier nicht nach den einheimischen, also afrikanischen, Expeditionsteilnehmern benannt sind - sie finden das sei “rassistisch” und “kolonialistisch”. Außerdem sein die meisten Dino-Namen ohne neutrale Bezeichnung, sondern männlich.

Studie erscheint im April

Die Studie, die diesen April erscheinen wird, ist auf den ersten Blick eine Verurteilung der Forscher von früher. Evangelos Vlachos, ein Mitautor der Studie, sagt gegenüber "Nature": „Wir müssen kritisch überprüfen, was wir getan haben, sehen, was wir gut gemacht haben und was nicht, und versuchen, es in Zukunft zu korrigieren.“