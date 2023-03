Wow! Hund 23 Tage nach Beben gerettet

23 Tage lag Husky ''Alex'' zwischen Betonbergen. Jetzt fanden ihn Helfer.

Antakya. Rettungsteams waren in der Region Hatay unterwegs, um einen Standort für den Bau einer Notunterkunft für Überlebende des Bebens zu finden. Dann hörten sie das schwache Winseln eines Hundes. Helfer krochen unter die Trümmer, um das Tier zu suchen. Nach eineinhalb Stunden wurde Alex schließlich geborgen und seinem Besitzer übergeben. In einem Video ist zu sehen, wie die Teams unter den schroffen Trümmern des zerstörten Gebäudes hindurchkriechen und laut den Namen des Hundes rufen. Letztlich taucht ein Retter mit „Alex“ am Arm auf.

Alex genoss Futter und die Streicheleinheiten

Hechelnd. Der blauäugige Husky wirkte schwach, bekam Wasser, Futter. Schon nach wenigen Minuten schien sich der Husky erholt zu haben. Er hechelte glücklich, genoss die Streicheleinheiten der Helfer und später die des Besitzers.

Hatay, wo Alex gefunden wurde, ist eine der am stärksten betroffenen Regionen in der Türkei. 50.000 Menschen starben.