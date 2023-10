Wütender Mob brennt Synagoge nieder

Gleich zwei Attacken auf jüdische Synagogen in Nordafrika an einem Tag.

Die Aufrufe zu Gewalt gegen Juden und ihre Institutionen zeigen traurige Wirkung. Es sind Bilder, von denen man dachte, dass sie nie wieder zu sehen sein werden. Brandsätze auf eine Synagoge in Deutschland, jetzt eine lichterloh brennende Synagoge in Tunesien.

© X

Hunderte Israel-Hasser stürmten gestern die historische El Hamma Synagoge in Tunesien. Sie sprayten Parolen, zertrümmerten Räume, schlugen Wände ein. Deutlich zu sehen: Sie schwenken am Dach eine Palästina-Fahne. Brisant: Die Polizei griff nicht ein. Das zum Glück leerstehende Gotteshaus galt aufgrund einer Grabstätte aus dem 16. Jahrhundert als jüdischer Pilgerort.

© X ×

Eine weitere Synagoge in Nordafrika war gestern Ziel eines Angriffs. In der spanischen Enklave Melilla attackierten Hunderte Randalierer das Betshaus, in der Menschen versammelt waren. In diesem fall wenigstens konnte die Polizei konnte Schlimmeres verhindern.