Xi will zu Putin nach Moskau reisen

Das chinesische Staatsoberhaupt verlangt nun ein Gipfeltreffen mit seinem russischen Pendant, wie internationale Medien berichten.

Chinas Präsident Xi Jinping will in den kommenden Monaten zu einem Gipfeltreffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau reisen, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf unterrichtete Kreise. Das Treffen solle Teil vom multilateralen Friedensgesprächen werden und es China ermöglichen, seinen Aufruf zum Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen zu bekräftigen, schreibt das Blatt. Erst am Dienstag sorgt der russische Präsident mit seiner Ankündigung, den letzten Abrüstungsvertrag auszusetzen, für Aufregung.