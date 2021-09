Youtuberin (†20) stirbt auf Flucht vor Taliban

Sieben Tage zuvor lud sie aus Angst vor den Taliban ein Video auf Youtube hoch, auf dem sie sich von ihren Fans verabschiedet.

Vier Tage nach der Machtübernahme der Taliban lud die afghanische Youtuberin Najma Sadeqi ihr letztes Video auf Youtube hoch. Aus Angst vor dem neuen Regime verabschiedet sie sich darin von ihren Fans, wie "CNN" berichtet. "Das Leben in Kabul ist extrem schwierig geworden, vor allem für jene, die vorher frei und glücklich waren. Mit diesem Video verabschieden wir uns", sagt sie darin. Sadeqi weiter: "Wir sind zu Hause und getrauen uns nicht, zurück zur Arbeit oder zur Uni zu gehen". Die 20-Jährige studierte Journalismus und war eine leidenschaftliche Youtuberin. Kurz nach der Video-Veröffentlichung wollte sie aus dem Land flüchten – doch die 20-Jährige stirbt bei den Terror-Anschlägen in Kabul.

Sadeqi versuchte zusammen mit ihrem Bruder und ihrem Cousin aus Afghanistan zu flüchten, sie schafften es aber nicht raus. Laut "CNN" kamen die drei kamen bei den Terror-Anschlägen in der Nähe des Kabuler Flughafens zusammen mit über 170 anderen Menschen ums Leben.

Sadeqis Tod hat eine große Gemeinschaft junger Youtuber schockiert. In den letzten zwei Jahrzehnten – seit dem Ende des Taliban-Regimes – genossen sie die Freiheiten, die den Afghanen gewährt wurde. Youtube entwickelte sich in den letzten Jahren in Afghanistan zu einer wichtigen Plattform – auch um Geld zu verdienen, wie etwa neben dem Studium. So war es für Sadeqi. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich das geändert: "Wir haben aufgehört, neues Material zu produzieren, weil wir Angst haben, ins Visier genommen, eingeschüchtert oder verletzt zu werden", schildert ein Youtuber gegenüber "CNN".