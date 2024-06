× Zahl der Migrantenankünfte in Italien um 60 Prozent rückgängig

25.345 Flüchtlinge erreichten das Land im ersten Halbjahr.

5.345 Migranten sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 in Italien gelandet. Dies entspricht einem Rückgang von 60 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 als 62.364 Migranten eingetroffen waren, wie aus Angaben des Innenministeriums in Rom hervorgeht. Die Zahl ist auch niedriger gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022, als 27.346 Migranten an Land gegangen sind.

Die meisten 2024 in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Bangladesch, Syrien und Tunesien. 3.382 Minderjährige erreichten im ersten Halbjahr 2024 Italien, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 18.820 und im ersten Halbjahr 2022 14.044 gewesen, teilte das Innenministerium mit.

© Getty Images ×

Pläne zur Eindämmung

Zur Bekämpfung von Migrationsursachen entwarf die Regierung um Italiens Premierministerin Giorgia Meloni im vergangenen Jahr den sogenannten Mattei-Plan, der eine Reihe von "gleichberechtigten und vorteilhaften" Partnerschaften mit afrikanischen Ländern und den Mittelmeer-Anrainerstaaten vorsieht. Ziel ist es, die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen zu stärken, unter anderem gegen Schlepperei.