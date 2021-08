ZDF gendert auch die Taliban

Selbst bei brutalen Islamisten achtet das ZDF auf eine "diskriminierungsfreie Sprache" und gendert selbst die Taliban

Für Verwirrung sorgt die Berichterstattung des ZDF, das sogar bei den Taliban eine gendergerechte Sprache verwendet, sie sind die Islamist*innen.

Frauenfeindliche Islamisten

Afghanistan wird derzeit von den Taliban überrollt, sie plündern und prügeln und nehmen Frauen ihre gesamten Rechte. Frauen werden gezwungen eine Burka zu tragen, dürfen ohne die Begleitung eines Mannes nirgendwo hin und werden mit den brutalsten Methoden bestraft.

Gendersternchen

Und dennoch benutzt das ZDF den Genderstern, wenn es von den Taliban berichtet. Während der Zuschauer in einem am Dienstag (17. August) auf Instagram geposteten Video einen schwer bewaffneten, bärtigen Islamisten-Kämpfer mittleren Alters sieht, erklärt ein eingeblendeter Text: „Die Islamist*innen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein“.