Die Frau aus Südafrika hat laut Berichten zehn Kinder zur Welt gebracht – und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.

So etwas gab es noch nie! Die Freude über sieben Jungen und 3 Mädchen ist für Gosiame Sithole trotzdem groß. Wie eine Schwangerschaft mit Zehnlingen verläuft, kann man sich wohl kaum vorstellen. Dennoch hat es Sithole geschafft. Am Montag brachte die 29 jährige ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt, wie die britische "Daily Mail" schreibt. Ihr Mann kann sein Glück kaum in Worte fassen. Er lässt die Welt trotzdem wissen, dass seine drei Töchter und sieben Söhne alle wohlauf seien. Die Schwangerschaft war nicht leicht, sagte er. "Sie war sieben Monate und sieben Tage schwanger." In dieser Zeit habe sie sehr starke Schmerzen in den Beinen gehabt.

Große Überraschung

Zuerst hatte das Paar nur sechs Kinder erwartet. Bei weiteren Untersuchungen sind auf den Ultraschallbildern noch zwei Kinder entdeckt worden. Schlussendlich brachte Sithole dann 10 gesunde Kinder auf die Welt.

Keine künstliche Befruchtung

Die Mutter behauptet, dass die Schwangerschaft auf natürlichen Weg zu Stande gekommen ist. Dem widersprechen Experten vehement. Erfahrungen zufolge seien derartige Schwangerschaften meist das Ergebnis von künstlichen Befruchtungen. In der Regel werden dabei mehrere befruchtete Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt, damit die Chance einer Schwangerschaft steigt

Neunlinge in Marokko

Nur einen Monat davor brachte die 25-jährige Halima Cisse aus Mali neun Kinder zur Welt. Man ging auch bei ihr zuerst von "nur" sieben Kindern aus. Am Ende brachte sie dann doch fünf Mädchen und vier Buben in einem Krankenhaus in Marokko zur Welt.