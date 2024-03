Zoo-Drama: Löwe beißt Löwin beim ersten Treffen tot

Eigentlich sollte sich die beiden Löwen im Tierpark paaren.

Dramatischer Vorfall im belgischen Ypern. Im dortigen Tierpark Bellewaerde hat ein Löwe eine Löwin beim ersten Treffen attackiert und totgebissen.

Der 12-jährige Löwe Nestor kam erst vor Kurzen vom Zoo Antwerpen nach Ypern und sollte sich dort im Rahmen eines Zuchtprogramms mit den beiden Löwinnen Maya und Numa paaren. Nachdem die Tiere zunächst mit Gittern voneinander getrennt waren, wurden sie am Mittwoch das erste Mal zusammen nach draußen gelassen. Dort kam es dann zur tödlichen Attacke.

Tödliche Attacke

„Plötzlich wurde ein Schalter umgelegt. Es änderte sich alles, und die Tiere begannen zu kämpfen. Nestor packte Maya an der Kehle und ließ sie nicht mehr los“, schildert die Tierärztin den Vorfall gegenüber dem Telegraaf. „Die beiden fingen an zu kämpfen, und er biss ihr in den Hals. Es ist sehr bedauerlich und war nicht vorherzusehen. Es sind immer noch wilde Tiere“, so ein Sprecher des Parks.

Tierpfleger haben noch versucht einzugreifen, konnten der Löwin aber nicht mehr retten.