Zu Ehren der Queen: Eiffelturm dunkel, Empire State Building silber

Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wollen zahlreiche berühmte Bauwerke der Queen Tribut zollen.

So kündigten unter anderem die Betreiber des Eiffelturms an, dass die Lichter des berühmten Bauwerks in Paris ab Mitternacht ausgeschaltet würden. Auch am Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt gingen mit Sonnenuntergang die Lichter aus. Das Empire State Building in New York solle als Tribut an die Queen "lila leuchten und silbern glitzern", so die Betreiber.

Tonight, our tower lights will shine in purple and sparkle in silver to honor the life and legacy of Her Majesty, Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/qIpk7lQgbc — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 8, 2022

In tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, tonight, I will turn my lights off at midnight.#QueenElizabethII — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 8, 2022

Am dunklen und verregneten Londoner Abend säumten unterdessen rund 50 schwarze Taxis die Prachtstraße "The Mall" am Buckingham-Palast, um der Queen Tribut zu zollen. "Wir wissen nun, dass die Queen verstorben ist, die einzige Frau, die wir jemals gekannt haben, unsere Konstante in unseren beiden Leben, und wir zeigen unseren Respekt", sagte der langjährige Taxifahrer Michael Ackerman der Nachrichtenagentur PA an der Seite eines Kollegen. Viele weitere Taxifahrer wären gekommen, wäre die Straße nicht abgesperrt worden, fügte er hinzu.