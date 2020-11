Wildschwein randaliert in Kaufhaus und hinterlässt Blutspur

Das ausgewachsene Tier richtete in dem Laden einen erheblichen Schaden an, wie die Polizei mitteilte. Kunden seien auf Tische und Sessel geflüchtet.

Dinslaken. Ein Wildschwein hat in einem Kaufhaus in Dinslaken die Sau rausgelassen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das ausgewachsene Tier richtete in dem Laden einen erheblichen Schaden an, wie die Polizei mitteilte. Kunden seien auf Tische und Sessel geflüchtet. Verletzt wurde den Angaben nach aber niemand. Aber das Tier selbst hinterließ eine Blutspur, weil es in die Eingangstür rammte und sich dabei Wunden holte.

Verletzt vom Aufprall gegen die Tür zog das Tier eine Blutspur durch die Gänge und Umkleidekabinen, wie "Bild" berichtet. Es habe sich wohl selbst in der Glasfront erkannt und sein Spiegelbild gerammt, ehe es in das Geschäft eindrang.

Das Tier flüchtete schließlich wieder ins Freie. Zuletzt sei es in der Nähe eines Waldstücks gesehen worden.