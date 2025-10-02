Alles zu oe24VIP
© X

LaGuardia

Zwei Flugzeuge krachen in New York zusammen

02.10.25, 09:26
Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem US-Flughafen LaGuardia in New York sind zwei Menschen verletzt worden.  

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 21.58 Uhr (Ortszeit, 3.58 Uhr MESZ), als eine Maschine der US-Fluggesellschaft Endeavor Air landete und mit einem startenden Flugzeug derselben Airline kollidierte, wie die Flughafenbehörde am Donnerstag mitteilte. Ein Mensch sei mit "nicht lebensbedrohlichen Verletzungen" in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Eine Flugbegleiterin habe zudem leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Fluggesellschaft Delta, dem Mutterkonzern von Endeavor Air, kam es zu einer "Kollision bei niedriger Geschwindigkeit während des Rollens". Dabei sei der Flügel eines Flugzeuges kurz vor seinem Abflug nach Roanoke im US-Bundesstaat Virginia in "Kontakt mit dem Rumpf des ankommenden Flugzeugs" gekommen.

La Guardia
© X

Laut der Fluggesellschaft hatten die beiden Maschinen insgesamt 93 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. Delta werde "mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen". LaGuardia ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der USA. Laut der Flughafenbehörde wurde der Flugverkehr nach dem Vorfall nicht unterbrochen.

