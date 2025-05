Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington erschossen

Ein Mann und eine Frau wurden aus nächster Nähe im Rahmen einer Veranstaltung beim Capital Jewish Museum getötet.

Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter sind am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington erschossen worden. Der Angriff ereignete sich aus nächster Nähe im Rahmen einer Veranstaltung beim Capital Jewish Museum. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizeichefin von Washington, Pamela Smith, sagte, dass der 30-jährige mutmaßliche Täter in Haft "Free Palestine, Free Palestine" skandiert habe.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bestätigte, dass zwei israelische Botschaftsangehörige getötet wurden. "Wir ermitteln aktiv und arbeiten daran, mehr Informationen zu erhalten", schrieb Noem in einem Beitrag auf X. Und: "Wir werden diesen verwerflichen Täter vor Gericht bringen." FBI-Direktor Kash Patel sagte, er und sein Team seien über die Schießerei unterrichtet worden.

Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, bezeichnete die Schießerei als einen "abscheulichen Akt des antisemitischen Terrorismus". "Diplomaten und die jüdische Gemeinschaft zu verletzen, überschreitet eine rote Linie", schrieb Danon in einem Beitrag auf X. "Wir sind zuversichtlich, dass die US-Behörden energisch gegen die Verantwortlichen für diese kriminelle Tat vorgehen werden."