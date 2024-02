Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Schon fast 800.000 Tote?

Nächste Woche ist der blutige Krieg der Russen gegen die Ukraine zwei Jahre alt. Die Bilanz ist eschreckend.

Die genaue Zahl der Toten Soldaten und Zivilisten, die seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 getötet worden sind, ist kaum exakt festzustellen

Die Toten in der Zivilbevölkerung

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte sieht seine bisher bestätigten, offiziellen Zahlen als viel zu niedrig an: Mitte Jänner gab es bekannt, dass es den Tod von 10.382 Menschen in der Ukraine offiziell bestätigen könne, die nicht dem Militär angehörten

Die ukrainische Polizei hat in den von ihr kontrollierten Gebieten fast 10.000 Tote und 11.000 Verletzte in der Zivilbevölkerung registriert. Etwa 7.000 Menschen wurden den Angaben vom 31. Jänner zufolge vermisst. Aber die ukrainischen Behörden gehen auch davon aus, dass Tausende weitere Zivilisten im ersten Kriegsjahr bei der Belagerung der südlichen Hafenstadt Mariupol getötet wurden, die dann von den russischen Streitkräften besetzt wurde. Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Mariupol hatte im Februar 2023 im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass mindestens 25.000 Zivilisten dort in Massengräbern beerdigt worden seien.

In Russland wurden laut russischem Online-Medium 7x7 mindestens 138 Zivilisten durch den Krieg getötet.

© APA/AFP/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/Handout ×

Opfer bei den Streitkräften

Die Armee auf beiden Seiten hält die Zahlen ihrer eigenen Opfer unter Verschluss. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte im September 2022, dass 5.937 russische Soldaten ums Leben gekommen seien. Nach Angaben aus Kiew waren bis August 2022 etwa 9.000 ukrainische Soldaten getötet worden.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu sagte im Dezember 2023 hingegen, dass 383.000 ukrainische Soldaten seit Kriegsbeginn getötet oder verletzt worden seien.

Am 8. Februar schätzte die ukrainische Armee, sie habe seit der Invasion mehr als 392.000 russische Soldaten getötet oder verletzt.

Sollten diese Maximal-Zahlen stimmen, sind es 775.000 Tote oder Verletzte.