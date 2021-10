Zwei Kinder sterben bei Brand in Wohnhaus

Zwei Erwachsene und zwei weitere Kinder konnten sich aus dem Wohnhaus retten.

Beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen im Berner Seeland sind in der Nacht auf Montag zwei Kinder ums Leben gekommen, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zwei Erwachsene und ein Kind konnten sich rechtzeitig auf ein Vordach retten, sie wurden durch die Feuerwehr mittels Leiter geborgen. Ein weiteres Kind hatte das Haus selbstständig verlassen können. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Laut Polizei ging der Notruf am Sonntag um 22.40 Uhr ein. Als die Einsatz- und Rettungskräfte beim vom Brand betroffenen Wohnhaus eintrafen, stellten sie starken Rauch und aus dem Gebäude aufsteigende Flammen fest. Im Zuge des Einsatzes barg die Feuerwehr im Gebäude zwei weitere Kinder. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Helfer nur noch ihren Tod feststellen. Zu ihrem Alter machte die Polizei keine Angaben.

80 Feuerwehrleute der Feuerwehr Büren bekämpften den Brand und löschten ihn gegen 2.30 Uhr in der Früh. Das Haus ist nach dem Feuer stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde hat für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Zur Brandursache haben die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.