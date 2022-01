× Zwillinge in verschiedenen Jahren geboren

Alfredo und Aylin Trujillo sind nur 15 Minuten auseinander geboren, und doch in verschiedenen Jahren.

USA. Im US-Bundesstaat Kalifornien brachte eine Mutter zwei Zwillinge in einem Abstand von nur 15 Minuten zur Welt, aber doch in zwei verschiedenen Jahren: Alfredo Antonio Trujillo wurde am 31. Dezember 2021 um 23.45 Uhr geboren, seine Zwillingsschwester Aylin Yolanda genau um Mitternacht am 1. Januar 2022. Die Mutter Fatima Madrigal zeigte sich "überrascht und glücklich". Für sie und das Krankenhaus ist die Geburt eine kleine Sensation.

Die Zwillinge Alfredo Antonio Trujillo und Aylin Yolanda sind in zwei verschiedenen Jahren geboren.

"Für mich ist es so verrückt, dass sie Zwillinge sind und unterschiedliche Geburtstage haben", sagt Madrigal gegenüber dem US-Magazin "People". "Ich war überrascht, aber auch glücklich darüber, dass sie (Aylin) um Mitternacht auf die Welt kam."

Auch die Ärztin, Dr. Ana Abril Arias, sprach von "einer der denkwürdigsten Geburten ihrer Karriere".