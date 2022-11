Émilien Jacquelin (geboren am 11. Juli 1995 in Grenoble) ist ein französischer Biathlet, der zwei Weltmeistertitel in der Verfolgung gewann.

2014 trat Jacquelin bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Presque Isle im Einzelwettbewerb an und gewann seine erste Medaille. Im Jahr darauf gewann er Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Minsk. In der Saison 2016/17 nahm Jacquelin an IBU-Cup-Rennen teil und wurde Gesamtfünfter im Cup.

In der folgenden Saison nahm Jacquelin am IBU-Cup teil und gewann das erste Rennen in Sjusjøen. Auch beim Staffelrennen in Hochfilzen schnitt er gut ab und wurde neben Jean-Guillaume Béatrix, Simon Desthieux und Quentin Fillon Maillet Dritter. In Antholz, Italien, wurde er Fünfter im Sprint.

Bei den Europameisterschaften lief es für ihn nicht ganz so gut. Zunächst belegte er im Sprint den 37. Platz, konnte dieses Ergebnis aber mit Platz 17 in der Verfolgung verbessern.

Einen Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele bekam Jacquelin bei der Teilnahme an den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Dort belegte er den 77. Platz in der Einzelwertung und war gut genug für den fünften Platz in der Staffel. Danach belegte Jacquelin bei der Weltcup-Verfolgung in Tjumen den 35.

Weltcupplatzierungen