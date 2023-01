Jessica (Jessie) Diggins ist eine US-amerikanische Skilangläuferin.

Jessica Diggins wuchs in Afton, Minnesota in den USA auf. Bis 2012 nahm sie vor allem an Wettbewerben der US Super Tour und des Nor-Am Cup teil.

Bisherige Erfolge

Diggins erreichte bei ihrem ersten Weltcuprennen in Drammen im Februar 2011 den 46. Platz im Sprint. Im darauffolgenden Jahr holte sie den fünften Platz im 10 km Massenstartrennen und den sechsten Platz im Sprint im Weltcup. Bei der US-Super Tour im Jahr 2012 wurde Diggins Erste in der Gesamtwertung. Diggins wurde bei den Skiweltmeisterschaften 2013 in Val die Fiemme Vierte und gemeinsam mit Kikkan Randall Weltmeisterin im Team-Sprint.

2014 gewann Diggins bei den U23-Weltmeisterschaften in Flaun die Silbermedaille im 10 km Freistil. Ihre ersten Einzelsieg im Weltcup holte Jessica Diggins 2016 in Toblach über 5 km Freistil. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti gewann sie zusammen mit Sadie Bjornsen im Teamsprint die Bronzemedaille und die Silbermedaille im Sprint. Diggins gewann den Merino Muster im September 2017 zum zweiten Mal.

2018 holte Diggins in Seefeld (Tirol) beim 10 km Massenstartrennen ihren vierten Weltcupsieg. Bei den Olympischen Winterspielen im selben Jahr in Pyeongchang war sie unter allen Bewerbern in den Top-Ten. Im Teamsprint holte sie zusammen mit Kikkan Randall die Goldmedaille. Im Februar 2019 erreichte Diggins im Sprint in Cogne ihren sechsten Weltcupsieg. Den Merino Muster gewann Diggins im August 2019 zum vierten Mal.

Diggins gewann bei der Tour de Ski im Jahr 2021 die Gesamtwertung. Im selben Jahr erreichte sie Platz 1 über 10 km Freistil in Falun. Sie gewann als erste US-Amerikanerin den Gesamtweltcup und Distanzweltcup 2021. Bei der Tour de Ski 2021/2022 erreichte Diggins zwei Siege. Eine Bronzemedaille im Sprint und eine Silbermedaille im 30 km Massenstartrennen konnte Diggins bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking holen. Jessica Diggins beendete die Saison 2022 auf dem zweiten Platz im Gesamtweltcup.