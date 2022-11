Michael Brunner (* 12. November 1960 in Wien) ist ein österreichischer Politiker. Er ist Bundesparteiobmann und Mitbegründer der Kleinpartei MFG und kandidierte 2022 für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten.

Brunner ist Jurist und schloss 1990 sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien mit einem Doktorat ab. Er konzentrierte sich vor allem auf das Verfassungs- und Verwaltungsrecht.

Im Jahr 2022 sammelte der MFG-Politiker Michael Brunner 6.000 Unterschriften, um für das Amt des Bundespräsidenten in Österreich zu kandidieren. Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass er sich im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie in Österreich gegen Impfungen ausgesprochen hatte, nahmen Themen rund um die Epidemie einen großen Raum in Brunners Wahlkampf ein. Er positionierte sich als Gegner des politischen "Establishments" und versprach, im Falle seiner Wahl die amtierende Bundesregierung Nehammer abzusetzen. Bei der Wahl am 9. Oktober 2022 (Ergebnis: Wiederwahl von Alexander Van der Bellen) erhielt Brunner 2,1 Prozent der Stimmen.