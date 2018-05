A1 gewinnt Mobilfunk-Shop Test 2018

Der Mobilfunkshop-Test des deutschen Fachmagazins Connect ist ein Qualitätsmaßstab für Mobilfunk-Shops im D-A-CH Raum. 122 Tester haben in Großstädten und ländlichen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 356 Mobilfunk- Shops unter die Lupe genommen. In der aktuellen Ausgabe gewinnt in Österreich A1 mit 393 Punkten vor T-Mobile (387) und "3" (370). Damit erreicht der heimische Mobilfunkmarktführer hinter Sunrise (Schweiz) sogar den zweiten Platz im gesamten D-A-CH Raum.

So läuft der Test ab

Bei dem aktuellen Test wurden alle Shops jeweils zwei Mal aufgesucht: Die Connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normalnutzer auf, der etwa zwei Stunden Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail-Abruf, Facebook, WhatsApp und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert ist (Datenaufkommen von 3 GB pro Monat).

Beim zweiten Besuch charakterisierten sich die Tester als Wenignutzer mit knapp einer halben Stunde Telefonie im Monat, der ab und an E-Mails checken, WhatsApp nutzen und sporadisch im Web surfen will (Datenverbrauch 500 MB pro Monat).

Stellungnahme

„Gerade im Bereich des Mobilfunks und bei so vielen Angeboten am Markt ist kompetente Beratung extrem wichtig. Ich gratuliere den Mitarbeitern in den A1 Shops daher ganz besonders. Sie haben gezeigt, dass sich Qualität in der Beratung auszahlt“, freut sich Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCOC.