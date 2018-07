Apple stampft iPhone X und iPhone SE ein

Um den notwendigen Verkaufserfolg der drei neuen iPhones (2 OLED-Geräte und 1 LCD-Modell), die für September 2018 erscheinen sollen, nicht zu gefährden, setzt Apple offenbar auf einen radikalen Schritt. Konkret dürfte das iPhone X komplett aus dem Sortiment fliegen. Bisher bot der Konzern seine aktuellen Smartphones nach dem Start der neuen Generation immer zu einem günstigeren Preis an. Beim Jubiläumsmodell dürfte das erstmals nicht zutreffen.

>>>Nachlesen: Günstiges "iPhone X" treibt es bunt

iPhone X Produktion soll bald enden

Da diese Information zeitgleich und unabhängig voneinander von FOX News und GSM Arena veröffentlicht wurde, wird sie als sehr glaubwürdig eingestuft. Apple soll die Produktion des iPhone X bereits in Kürze einstellen. Danach wird bis zum Verkaufsstart der neuen Generation nur mehr die Lagerware (ab)verkauft. Bei Apple kostet das iPhone X nach wie vor 1.149 (64 GB) bzw. 1.319 Euro (256 GB). In Online-Shops ist die die 64 GB Variante aber mittlerweile für unter 1.000 Euro zu haben. Das Jubiläumsmodell ist das erste Smartphone des Konzerns das auf ein OLED-Display setzt und keinen mechanischen Home-Button an Bord hat. Als wichtigste Innovation des 5,8 Zoll Geräts gilt die TrueDepth-Frontkamera für die aufwendige Gesichtserkennung (Face ID).

>>>Nachlesen: Leak zeigt iPhone X Plus & billiges iPhone X

iPhone XI, iPhone X Plus und iPhone XS

Mittlerweile gibt es auch neue Spekulationen über die Bezeichnung der drei neuen iPhones, die im Herbste kommen sollen. Der direkte Nachfolger des iPhone X soll soll iPhone XI heißen und weiterhin auf ein 5,8 Zoll großes OLED-Display setzen. Als neues Topmodell soll das iPhone X Plus mit 6,5 Zoll großem OLED-Touchscreen fungieren. Und das neue Einstiegsmodell mit einem 6,1 Zoll großen LCD-Display soll iPhone XS heißen. Letzteres dürfte, wie berichtet, auch in bunten Farben (u.a. Blau und Orange) zu haben sein. Zudem soll es neben dem Display auf einige weitere Hightech-Bestandteile der beiden Brüder verzichten. Apple möchte es möglichst günstig anbieten und so gegen diverse Android-Smartphones der Hauptkonkurrenten positionieren.

>>>Nachlesen: Apple zeigt 2018 drei neue iPhones

Auch iPhone SE vor dem Aus

Doch das iPhone X dürfte nicht das einzige Apple-Smartphone sein, für das die letzte Stunde geschlagen hat. Laut den Berichten soll Apple auch das 4-Zoll-Smartphone iPhone SE einstellen. Vor der WWDC 2018 wurde immer wieder über einen Nachfolger spekuliert. Apple soll das iPhone SE 2 auch bereits fertig entwickelt haben. Doch die Strategie wurde im letzten Moment geändert und das kleine iPhone soll doch nicht auf den Markt kommen.

>>>Nachlesen: Nächster Preissturz: iPhone 8 billig wie nie

>>>Nachlesen: Apple plant radikal neues iPhone

>>>Nachlesen: Das iPhone X im großen oe24.at-Test

Diashow iPhone X im großen Test © oe24.at/digital Nach drei Jahren gibt es wieder ein iPhone mit einem völlig neuen Design. Das Display nimmt fast die gesamte Frontseite ein. © oe24.at/digital Die Rückseite besteht aus Glas. Materialqualität und Verarbeitung sind über jeden Zweifel erhaben. © oe24.at/digital Seit dem iPhone 7 gibt es bei Apple-Smartphones keinen Klinkenstecker mehr. Hier macht auch das iPhone X keine Ausnahme. © oe24.at/digital Obwohl das 5,8 Zoll Display größer als jenes des iPhone 8 Plus ist, liegt das iPhone X hervorragend an der Hand. Kein Wunder, schließlich ist das Gerät kaum größer als das iPhone 8 mit 4,7 Zoll Display. © oe24.at/digital Das Dual-Kamerasystem ist vertikal angeordnet. Beim iPhone 8 Plus verbaut es Apple horizontal. © oe24.at/digital An der Darstellungsqualität des Displays gibt es rein gar nichts auszusetzen. Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbanzeige sind perfekt. Die Kamera-Aussparung am oberen Rand wirkt jedoch etwas störend. © oe24.at/digital Dank der Glasrückseite ist das iPhone X auch kabellos aufladbar. Für das benötigte Zubehör muss man aber extra bezahlen. 1 / 7