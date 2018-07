Günstiges iPhone 9 setzt auf radikales Design

Wenn sich die bisherigen Gerüchte bestätigen, stellt Apple im Herbst drei neue iPhones vor. Neben dem Nachfolger des iPhone X (iPhone XI) und einem neuen Flaggschiff (iPhone X Plus), die beide auf OLED-Displays – mit 5,8 und 6,5 Zoll - setzen sollen, soll auch ein Smartphone mit LCD-Display präsentiert werden. Letzteres dürfte, wie berichtet, in diversen Farben angeboten werden und soll sich gegen die Android-Konkurrenz richten. Nun gibt es neue Informationen zum künftigen Einstiegs-iPhone.

iPhone 9 löste iPhone 8 (Plus) ab

Wie Forbes unter Berufung auf die stets bestens informierte japanische Techseite „Macotakara“ berichtet, soll das Gerät unter der Bezeichnung iPhone 9 in den Handel kommen. Apple positioniert es also als direkten Nachfolger für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Preislich soll es sich an alle Kunden richten, denen das iPhone XI und iPhone X Plus, die deutlich über 1.000 Euro kosten dürften.

Randloses Design

Laut dem Bericht soll das iPhone 9 auch auf ein ziemlich radikales Design setzen. Konkret ist von einem „Full Active LCD“ Bildschirm die Rede. Dieser soll nahezu die gesamte Frontseite einnehmen. Die Optik dürfte also noch radikaler ausfallen als beim iPhone X. Technisch müssen die Nutzer einige Abstriche in Kauf nehmen. So könnte auf die aufwendige True-Depth-Kamera für die Face ID verzichtet werden. Möglicherweise hat das iPhone 9 also einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Denn einen Home-Button wie beim iPhone 8 (Plus) wird es nicht mehr geben.

Spannung steigt

Über die weitere Ausstattung gibt es noch keine konkreten Informationen. Beim Preis könnte Apple etwas aggressiver vorgehen. Denn der Konzern möchte der Android-Konkurrenz wieder einige Marktanteile abjagen. Deshalb ist es gut möglich, dass das iPhone 9 günstiger wird als etwa das iPhone 8. Ob sich die Gerüchte bestätigen, wird sich im September zeigen. Denn dann wird die neue iPhone-Generation enthüllt.

Diashow iPhone X im großen Test © oe24.at/digital Nach drei Jahren gibt es wieder ein iPhone mit einem völlig neuen Design. Das Display nimmt fast die gesamte Frontseite ein. © oe24.at/digital Die Rückseite besteht aus Glas. Materialqualität und Verarbeitung sind über jeden Zweifel erhaben. © oe24.at/digital Seit dem iPhone 7 gibt es bei Apple-Smartphones keinen Klinkenstecker mehr. Hier macht auch das iPhone X keine Ausnahme. © oe24.at/digital Obwohl das 5,8 Zoll Display größer als jenes des iPhone 8 Plus ist, liegt das iPhone X hervorragend an der Hand. Kein Wunder, schließlich ist das Gerät kaum größer als das iPhone 8 mit 4,7 Zoll Display. © oe24.at/digital Das Dual-Kamerasystem ist vertikal angeordnet. Beim iPhone 8 Plus verbaut es Apple horizontal. © oe24.at/digital An der Darstellungsqualität des Displays gibt es rein gar nichts auszusetzen. Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbanzeige sind perfekt. Die Kamera-Aussparung am oberen Rand wirkt jedoch etwas störend. © oe24.at/digital Dank der Glasrückseite ist das iPhone X auch kabellos aufladbar. Für das benötigte Zubehör muss man aber extra bezahlen. 1 / 7