Hofer bringt jetzt ein 18-Euro-(!)-Handy

Alle Smartphone-User, die 365 Tage im Jahr und so gut wie rund um die Uhr aufgrund von Diensten wie WhatsApp, Facebook, Snapchat & Co nicht auf ihren mobilen Alleskönner verzichten können, brauchen an dieser Stelle gar nicht mehr weiterlesen. Für jene Smartphone-Besitzer, denen ihr teures Gerät zu schade ist, um es an den Strand, in den Urlaub oder beim abendlichen Ausgehen mitzunehmen, die aber dennoch telefonisch erreichbar sein möchten, könnte das neueste Technik-Angebot von Hofer hingegen ziemlich interessant sein. Der Diskonter bringt ab 26. Juli 2018 nämlich ein Handy in seine Filialen, das zu einem schon fast unglaublich klingenden Preis verkauft wird.

Ausstattung

Bei dem Handy handelt es sich um das Beafon C130. Für Apps und zum Internetsurfen ist es zwar nicht ausgelegt, für die oben erwähnten Anforderungen ist es jedoch gerüstet. Das Gerät bietet ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay (320 x 240 Px), eine Kamera, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, FM-Radio und Taschenlampe. Am internen Speicher, der über eine microSD-Karte um 16 GB erweiterbar ist, können 200 Kontakte gespeichert werden. Die Standby-Zeit wird mit 300 Stunden angegeben.

Absoluter Preiskracher

Mit dem Beafon C130 kann man also nicht viel mehr machen als telefonieren und SMS oder MMS verschicken. Doch wenn man sich noch einmal den Preis von 18 Euro vor Augen ruft, ist das Gerät dennoch ein echtes Schnäppchen. Da ist es dann sogar nicht allzu schlimm, wenn es verloren geht, auf den Boden fällt und das Display zersplittert oder geklaut wird. Letzteres soll ja in Urlaubsländern häufiger vorkommen, während man sich etwa im Meer abkühlt und dabei die Tasche mit dem Handy am Strand liegen bleibt.

Mehrere heimische Online-Händler haben das 122,6 x 52 x 13,5 mm große und 80 Gramm schwere Beafon C130 übrigens ebenfalls im Programm. Hier kostet es aber mindestens 30 Euro (ohne Versandkosten).

