Am 25. April 2018 um 9:25 Uhr hätte in Österreich eigentlich ein neuer Mobilfunk-Diskonter an den Start gehen sollen. Konkret handelt es sich dabei um „Tutti Frutti Mobile“. Doch kurz vor dem geplanten Start verkündete der neue Gegner von HoT, spusu, Yesss!, Tchibo und Co., dass der Starttermin verschoben werden muss.

Unvorhergesehene Probleme

Auf der Facebook-Seite ist von unvorhergesehenen Problemen die Rede. Zudem werden die Interessenten gebeten, noch etwas Geduld zu haben.

Günstige Tarife in Aussicht gestellt

Offizielle Angaben zu den Angeboten gibt es noch nicht. Bei der offiziellen Ankündigung des Starttermins war aber von „25 sensationellen Tarifen“ die Rede.

Warten geht weiter

Laut Tutti Frutti Mobile soll es neue Informationen geben, sobald die Probleme behoben sind. Auf der offiziellen Homepage heißt es derzeit nur: „Hier entsteht in Kürze dein neuer Mobilfunkanbieter“. (Stand: 25. April; 9:30 Uhr)

© Tutti Frutti Mobile

Externer Link

www.tuttifruttimobile.at