spusu bei 5G von Anfang an dabei

spusu-Chef im Interview

ÖSTERREICH: Sie bieten seit Kurzem auch Tarife mit Handys an, wie läuft es?

FRANZ PICHLER: Wir sind mit der Nachfrage sehr zufrieden, wenngleich der Verkauf von Smartphones sicher nicht zu unserem Hauptgeschäft wird. Wir haben uns für das Gigaset-Smartphone entschieden, weil es für das Preis-Leistungs-Verhältnis mit Abstand das Beste ist. Vor allem der leistungsstarke Akku ist doppelt so groß wie bei vergleichbaren Smartphones und daher bei den Kunden ein ganz großes Plus. Immerhin hält der Akku doppelt so lange und muss dementsprechend nur halb so oft geladen werden.

ÖSTERREICH: Ihre Jahrestarife haben Sie neu aufgelegt?

PICHLER: Genau. Die Jahrestarife waren im letzten Jahr ein richtiger Verkaufsschlager und sind auch heuer wieder sehr begehrt. Die Vorteile liegen darin, dass man einerseits nicht an die monatliche Rechnung denken muss und andererseits trotz Einmalzahlung nicht an den Tarif gebunden ist. Das Konzept "einmalig bezahlen - ein Jahr sorgenfrei telefonieren und surfen" ist praktisch und kommt auch bei unseren Kunden sehr gut an.

ÖSTERREICH: Rechnen Sie damit, dass Kosten durch den 5G-Netzausbau steigen?

PICHLER: spusu ist sehr spät auf den LTE-Zug aufgesprungen. Bei der neuen Generation 5G sind wir von Anfang an mit dabei. Natürlich wird diese Entwicklung auch mit Kosten für das Unternehmen verbunden sein. Als Qualitätsanbieter haben wir aber einen entscheidenden Vorteil: Wir entwickeln unser Mobilfunk-Core-Network hier in Österreich selbst und zahlen daher später keine teuren Lizenzkosten. Diesen Preisvorteil können wir an unsere Kunden in Form von günstigen Tarifen weitergeben.