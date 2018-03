Neues Huawei MediaPad M5 ist da

Da Huawei sein neues Smartphone-Flaggschiff P20 erst am 27. März in Paris vorstellt, standen bei dem Hersteller auf dem Mobile World Congress 2018 die neuen M5-Tablets und das Top-Notebook ProBook X im Mittelpunkt. Die neuen Android-Tablets sind in Österreich ab sofort erhältlich.

© Huawei

Ausstattung

Huawei bietet das 10,8 Zoll große Gerät in einer WLAN- und einer WLAN-/LTE-Variante in der Farbe „Space Gray“ an. Das Tablet unterstützt Hi-Res Audio. Außerdem sollen vier Harman/Kardon-Lautsprecher für guten Sound sorgen. Die Auflösung des von 2,5D-Glas geschützten Touchscreens beträgt 2.560 x 1.600 Pixel (2K). Als Antrieb dient ein Kirin 960 Prozessor, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Beim Betriebssystem setzt Huawei auf Android 8.0 „Oreo“, darüber liegt die eigene Nutzeroberfläche EMUI 5.0. Ein leistungsstarker Akku mit 7.500 mAh stellt eine lange Laufzeit in Aussicht. Zudem ist das Tablet mit einer Schnelladefunktion (QuickCharge) ausgestattet.

© Huawei

Preise

Besonders stolz ist Huawei auf den integrierten “Desktop View“, zu dem eine Taskbar sowie ein schnellerer Zugang zum Teilen und Bearbeiten von Dateien gehören. Zusätzlich lässt sich eine externe Tastatur anschließen. Das MediaPad M5 ist ab sofort im heimischen Fachhandel zum Preis von 429 (WiFi) und 479 Euro (LTE) erhältlich. Da ein 2K-Display und eine tolle Soundausstattung mit an Bord sind, können sich die Preise sehen lassen.

