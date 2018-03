Die GTA-Reihe von Rockstar zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt. Vor allem der jüngste Teil, GTA 5, erweist sich seit seinem Start als eine echte Cashcow. Doch mittlerweile ist auch die neue Ausgabe von Grand Theft Auto schon wieder einige Jahre im Handel. Kein Wunder, dass viele Fans schon auf den Nachfolger warten. Nun sind erstmals Infos zu GTA 6 aufgetaucht, die aus einer glaubhaften Quelle stammen sollen.

Neue Location & Hauptfigur

Die Informationen wurden in einem YouTube-Video von The Know veröffentlicht. Dort bezieht man sich auf Kreise, die direkt mit der Entwicklung zu tun haben sollen. Demnach wird bei GTA 6 erstmals eine Frau in die Rolle der Hauptfigur schlüpfen. Geografisch soll der sechste Teil in Südamerika angesiedelt sein. Die zentrale Location soll eine Art Gegenstück zu Miami sein, das Rockstar bereits in einem GTA-Teil als Vice City integriert hatte.

Plausible Angaben

Das Entwicklerstudie wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern. Dennoch scheinen die Angaben durchaus plausibel. Mit einer Frau als Hauptfigur könnte GTA 6 eine noch größere Zielgruppe ansprechen. Darüber hinaus könnten durch die Ansiedelung in Südamerika aktuelle weltpolitische Themen wie Drogenkartelle und Immigration aufgegriffen werden – und zwar auf die klassische Gran Theft Auto Art.

Red Dead Redemption 2 hat Vorrang

Wann GTA 6 veröffentlicht wird, kann nicht gesagt werden. Aktuell hat bei Rockstar die Fertigstellung von Red Dead Redemption 2 oberste Priorität. Dieses Game soll im Herbst 2018 starten. Erst dann können viele Entwickler zu GTA 6 wechseln, dessen Entwicklung parallel laufen dürfte.

