WhatsApp verbessert Löschfunktion massiv

Seit Ende Oktober 2017 bietet WhatsApp eine Löschfunktion für bereits verschickte Nachrichten an. Nun hat der Messenger-Dienst die bei vielen Nutzern extrem beliebte Funktion deutlich verbessert. Vorerst aber nur in der Android-Version. Bisher hatte man nur sieben Minuten Zeit, um eine bereits verschickte Nachricht zurückzuholen. Dank dem neuen Update steigt diese Spanne auf stolze 68 Minuten. Man hat nun also über eine Stunde Zeit, um eine bereits verschickte Nachricht vom Smartphone des Empfängers zu löschen. Wenn er oder sie die Nachricht aber schon vorher liest, bringt jedoch auch die verlängerte Löschzeit nichts.

So funktioniert´s

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Um Nachrichten zu löschen, muss man den Chat mit der Nachricht öffnen. Danach muss der User auf die Nachricht tippen und halten. Nun kann man im Menü „Löschen“ auswählen. Tippt man auf „Löschen“, ist die Nachricht für alle gelöscht. Nachrichten, die erfolgreich für alle gelöscht wurden, werden in den Chats der Empfänger mit "Diese Nachricht wurde gelöscht" ersetzt. Gleichfalls bedeutet es, dass ein Absender seine Nachricht für alle gelöscht hat, wenn am eigenen Smartphone "Diese Nachricht wurde gelöscht" angezeigt wird. Wichtig: Android-Nutzer können Nachrichten nicht mehr nur bis zu sieben Minuten sondern 68 Minuten nach dem Senden für alle löschen. Nachdem die Frist verstrichen ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, die Nachricht zu löschen.

Einschränkungen

Damit Nachrichten erfolgreich für alle gelöscht werden können, müssen der User und die oder der Empfänger der Nachrichten die neuste Version von WhatsApp installiert haben. Wenn man selbst oder der Empfänger nicht die neueste Version von WhatsApp benutzt, dann wird diese Funktion nicht unterstützt. Falls Empfänger die Nachricht binnen der 68 Minuten bereits gesehen haben, bringt das Löschen natürlich nicht mehr viel. Außerdem können Nachrichten auch gesehen werden, wenn das Löschen nicht erfolgreich war. Laut WhatsApp wird der Nutzer nicht darüber benachrichtigt, wenn das Löschen für alle nicht erfolgreich war.

