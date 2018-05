Mit Detroit: Become Human erscheint nach God of War bereits das nächste Blockbuster-Game, das exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt wurde. Das Entwicklerstudio Quantic Dream hat sich bei dem Sci-Fi-Thriller ordentlich ins Zeug gelegt, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.

Gratis-Demo

Fans, die den Start nicht mehr erwarten können, haben mittlerweile die Möglichkeit, eine kostenlose Demo zu spielen. Bei dieser Geiselnahme-Demo erlebt der Spieler die Einführungsszene des Spiels und erfährt, wie tief die eigenen Entscheidungen in das Spielgeschehen eingreifen. In der Rolle des Androiden Connor müssen knifflige Situationen gemeistert und bereits zu diesem Zeitpunkt des Spiels über Leben und Tod entschieden werden.

Trailer

Wie der folgende Trailer zeigt, ist die Grafik bombastisch. Sie dürfte vor allem auf der PS4 Pro in Kombination mit einem 4K-Fernseher voll zur Geltung kommen.

Story und Release

Detroit: Become Human entführt den Spieler in eine Dystopie im Jahr 2038, in der Künstliche Intelligenzen fester Bestandteil des Alltags geworden sind und ein eigenes Bewusstsein erlangen konnten. Ein gefährlicher Kampf gegen die Unterdrückung durch den Menschen ist entfacht und spaltet die Gesellschaft in verfeindete Lager. In der Rolle der drei Protagonisten Markus, Kara und Connor muss der Spieler schwerwiegende Entscheidungen treffen und beeinflusst auf diese Art ganz maßgeblich den Verlauf der Geschichte. Das komplette Spiel ist ab dem 25. Mai 2018 im Handel und via digitalem Download erhältlich.

