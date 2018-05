GNTM: Heidi Klums groteske Finalshow

Schräge Show. Für das Finale von "Germany's Next Topmodel" ließ sich Moderatorin Heidi Klum wieder etwa Besonderes einfallen. Vergangenes Jahr hat sie sich zum Show-Finale als Sängerin probiert und den Musical-Klassiker "There's No Business Like Show Business" und Madonnas "Vogue" angestimmt - was gelinde gesagt mächtig schief ging. In den sozialen Medien bekam sie damals heftige Kritik und Hohn zu spüren. Das dürfte sie sich gemerkt haben. Dieses Jahr sang sie nicht. Dennoch war der Final-Auftritt auch 2018 schräg. Sie ließ sich von einem Magier auf die Bühne zaubern und schwebte heran, bevor sie ihr weißes Kleid auszog.

© Getty

Unter dem weißen Kleidungsstück hatte Klum ein Lametta-Kleid an, das, naja, grenzwertig aussah.

© Getty

Die vier Topmodels des Finales bekamen zu Beginn der Schow nicht mehr als ein gekreischtes "Hallo, zusammen, seid ihr gut drauf?", "Hi, Düsseldorf, wie geht's euch?" oder einfach nur "Huuuh" nicht hin. Das Model Toni wurde Siegerin des "GNTM"-Finales.