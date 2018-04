Sarah Lombardi: Das ist ihr neuer Look

Tränenreich ging es beim Friseur zu, als Sarah Lombardi sich die Haare abschneiden ließ.

Neuanfang

Zum Video des emotionalen Umstylings gab es von ihr den Hinweis, dass es ein Neuanfang für sie sein würde: "Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist das der Anfang eines neuen Kapitels. (...) ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau, starke Mama." Was das genau bedeutet, erfahren wir alles erst jetzt. Denn Sarah hat die letzten Wochen und Monate geheim an neuen Songs gearbeitet! Und die sind wirklich ganz anders, als man es von der 25-Jährigen gewohnt ist.

Verwandlung

Lombardi singt nämlich ab jetzt auf Deutsch und benutzt für ihre Karriere nur mehr ihren Vornamen. Am 4. Mai kommt das Album raus, es trägt den Namen: "Zurück zu mir." Die erste Single heißt: "Genau hier". Der Bild verrät die Sängerin, dass Noch-Ehemann Pietro schon mal Probe hören durfte - und: "Der war begeistert!" Zu ihrer Verwandlung sagt sie: "Mittlerweile bin ich Frau und Mutter. Und das darf man auch sehen."