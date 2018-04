Das sind Aviciis größte Hits

Avicii, mit bürgerlichen Name Tom Bergling ist am freitag aus bisher unbekannter Ursache verstorben. Er wurde nur 28 Jahre alt, aber seine Songs bleiben unvergesslich. 2011 begann alles mit dem Lied "Levels". Das machte Avicii weltberühmt und katapultierte ihn international erstmals in die Top 10.

Danach folgten viele weitere Hits, wie "I Could Be the One", "Wake Me Up", "Hey Brother" oder "Waiting for Love".

DJ-Genie Avicii

Was Avicii anfasste, versprach Erfolg. Bekannt waren auch seine Remixes von Madonna’s “Girls Gone Wild” und Lenny Kravitz’s “Superlove”.

Und auch sein Hit "Addicted to you" lief wochenlang in jeder Radiostation auf und ab: