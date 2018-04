Großer Wirbel um Roseanne Barr. Pikante Bilder der Schauspielerin, die sie als Hitler verkleidet zeigen, sind nun wieder aufgetaucht. Die Aufnahmen wurden bereits 2009 für das Magazin "Heeb" geschossen, jetzt werden sie einmal mehr auf Twitter diskutiert.

Verkleidet als Hitler

Darauf ist die Schauspielerin als Hitler zu sehen, mit den typischen Merkmalen: Bart, Uniform, Hakenkreuz. Besonders dürfte aber nicht die Verkleidung das Netz aufregen, sondern ihre Handlung. Denn Roseanne hält ein Backblech in Händen, mit Keksen in Menschenform darauf, das sie in den Ofen schiebt. Ein Twitter-User, Top Rope Davis, fragt: "Warum wird Roseanne nicht für dieses Bild gefeuert, das sie mit Lebkuchenjuden, die in den Ofen geschoben werden, zeigt, während sie als Hitler verkleidet ist?" Unter dem Tweet häufen sich die Kommentare, wie geschmacklos das Bild sei.

Kritik

Die Schauspielerin meldete sich 2011 zu den Aufnahmen zu Wort und erklärte, dass es zu den Bildern eine tieferer Ebene gebe. Derzeit feiert Roseanne mit einer neuen Staffel ihrer gleichnamigen Comedy-Serie große Erfolge.