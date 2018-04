Baumeister Richard Lugner und seine Ex-Frau Christina Lugner kamen zum intimen Talk ins oe24.TV-Studio. Wolfgang Fellner plauderte mit Mausi und Richie über ihre Scheidung nach 17 gemeinsamen Ehejahren, eine neue Liebe und wie es bei Richard im Bett läuft (Lesen Sie alles zu diesem Thema hier).

Scheidung darum

Zu Beginn des Gespräches stellte Wolfgang Fellner fest, dass sich die zwei Geschiedenen noch immer gut verstehen würden. Dem stimmten beide zu. Doch wie ist es zur Trennung gekommen, wenn man einander doch mag und schätzt? Richard vermutete damals Mausi habe sich bei einem Buchprojekt in einen anderen Mann verliebt. Doch sie dementiert vehement.

Untreueverdacht

Mausi: "Ich habe die Scheidung eingereicht. Das hat ganz klar den Grund gehabt (...) wir haben ja einen Altersunterschied von fast 35 Jahren, das war ihm immer noch zu wenig, weil er immer noch versucht hat, etwas jüngeres an Land zu ziehen. Ich wage zu behaupten, wenn der Richard in der Ehe auch treu geblieben wäre und nicht jüngere an Land gezogen hätte, dann wären wir sicher noch zusammen." Fellner fasst es schön zusammen: "Es war ein gegenseitiger Untreueverdacht vorhanden."

