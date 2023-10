So geht es Richard Lugner vor seinem 91. Geburtstag.

Sorge um Richard Lugner kurz vor seinem 91. Geburtstag am Mittwoch: Vor wenigen Tagen erzählte er im Gespräch mit ÖSTERREICH, dass er an einer Lungenentzündung leide.

Schonen zu Hause

Husten, Abgeschlagenheit zwangen den sonst so aktiven Baumeister dazu, sich zu schonen. Aktuell gehe es ihm schon ganz gut: „Ich bin am Weg der Besserung“, erklärt Lugner. Doch in Hinsicht auf seine große Geburtstagssause am kommenden Samstag in der Hofburg will er kein Risiko eingehen. Darum hat er beschlossen, die ganze Woche bis dahin lieber zu Hause zu bleiben und sich zu schonen.

Arzt hätte es erlaubt

Doch nicht, ohne uns zu erklären, dass sein Arzt ihm durchaus erlaubt hätte, wieder Events zu besuchen: „Ich hätte mit meinen Mitarbeitern auf die Wiener Wiesn gehen dürfen!“