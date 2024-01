Privatkonkurs für Protz-Millionär Mike Maschina

Nach der Firmenpleite musste Mike Maschina jetzt auch privat Insolvenz anmelden

Schampus-Rechnungen in Höhe von 80.000 Euro, Luxus-Markenkleidung mit auffälligen Logos, protzige Autos und Privatjets. Auf Instagram zeigte Millionär Mike Maschina in der Vergangenheit gerne, was er hat. Letztes Jahr meldete er im August mit seinem Immobilien-Unternehmen Ruma Estate Insolvenz an. Zuvor stieß er bereits eines seiner Start-ups ab. Er trennte sich von Immo Match, dem "Tinder" der Immobilienbranche.

Privatkonkurs - Erste Tagsatzung am 22. Februar

Nach der Firmenpleite wurde es ruhig um den sonst so lauten Unternehmer. Jetzt musste Maschina auch privat Insolvenz anmelden. Das geht aus der Insvolvenzdatei im Internet hervor. Demnach sei das Verfahren am 6. Dezember 2023 eröffnet worden und Mag. Horst Winkelmayr habe die Masseverwaltung übernommen. Der Termin für die erste Tagsatzung ist für den 22. Februar angesetzt. Mehr Infos in Kürze.