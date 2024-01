Versteckt sich René Benko in dieser Luxus-Villa?

Laut "Bild"-Zeitung könnte der Pleite-Milliardär in seiner Luxus-Villa in Italien sein. Möglichkeiten hätte er jedenfalls genug

Wo ist René Benko? Diese Frage stellen sich zur Zeit nicht nur die Gläubiger sondern viele andere Rätseln um den Aufenthaltsort der Milliardärs. Fast kein Tag vergeht, an dem nicht eine weitere Signa-Firma Insolvenz anmeldet, aber vom Chef ist weit und breit nichts zu sehen.

Villa Ansaldi © Google Maps ×

Wo Benko sich genau aufhält ist nur Spekulation. Seine Auswahl an Luxus-Immobilien ist jedenfalls groß. Die deutsche "Bild"-Zeitung glaubt jedenfalls zu wissen, dass Benko mit Familie in sein Mega-Anwesen am Gardasee "geflüchtet" sein soll. Dort gehört ihm die Villa "Ansaldi" im Reichen-Ort Sirmione. Von außen sieht das Anwesen wie aus einem Disney-Prinzessinnenfilm aus. Privater Seezugang, Motorboot, Mega-Pool und Hubschrauberlandeplatz inklusive.

Schon vor einiger Zeit sagte Benko in einem Interview, das er viel Zeit am Gardasee verbringt und dort eben dieses 200 Jahre alte Anwesen besitzt. Gut möglich also, dass er dort dem Drama um sein Imperium entfliehen will.