Baby-Endspurt für Kate

Countdown. Es ist alles bereit im Londoner St. Mary’s Hospital. Der „Lindo Wing“ des Krankenhauses ist bereits abgesperrt und die ersten Fans campieren sogar schon davor. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Geburt des dritten Kinds von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) unmittelbar bevorsteht. Kolportiert wurde immer wieder die zweite April-Hälfte. Das Parkverbot vor dem Spital gilt jedenfalls bis 30. April, kann aber bei Bedarf natürlich verlänger werden.

© www.pps.at Photo Press Service Herzogin Kate könnte jeden Tag entbinden. Herzogin Kate könnte jeden Tag entbinden.

Punktlandung. Falls der royale Nachwuchs am 21. April das Licht der Welt erblicken sollte, wäre das für Oma Queen Elizabeth II. wohl das schönste Geburtstagsgeschenk. Spekuliert wird auch, dass das Baby am 29. April – Kate und Williams Hochzeitstag – kommen könnte. Auch was das Geschlecht angeht, gibt es bisher nur Vermutungen. Bei den Buchmachern, die sogar Wetten vor dem Spital anbieten, steht ein Mädchen hoch im Kurs. Bei den ­Namen liegt Mary auf Platz eins, bei einem Buben ­Albert und Arthur.





Freude. Palast-Insidern zufolge sollen es auch Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) gar nicht mehr erwarten können, ihr neues Geschwisterchen willkommen zu heißen.