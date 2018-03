Meghan Markle (36), die Verlobte von Prinz Harry, verriet einem Daily Mail-Journalisten, dass sie das royale Leben "hart" finde. Die Schauspielerei hat Meghan Markle für ein Leben mit Prinz Harry an den Nagel gehängt. Das ist aber nicht der Grund für ihre Sehnsucht nach dem alten Leben. Früher konnte sie ausgehen und sich ohne Sicherheitsbeamte bewegen, sagt sie gegenüber dem Daily Mail-Insider. Sie sei ein Freigeist und "das sei jetzt weg".

Prinz Harry hatte ihr gesagt, wie sich ihr Leben verändern würde. "Trotzdem ging alles so schnell", sagt Meghan. Sie vermisst, an ihrem Blog "The Tig" zu schreiben. Meghan musste außerdem ihre Social-Media-Aktivitäten aufgeben: Ihre Facebook-, Twitter- und Instagram-Konten löschen.

Sie könne sie jetzt nicht mehr einfach so im Park joggen oder in Fitness-Kurse gehen. Obwohl sie eng mit Prinz William und Kate befreundet sei, fühle sie sich manchmal einsam im großen Kensington-Palast, berichtet sie dem Insider. In etwa zwei Monaten wird sie ihren Prinz Harry heiraten. Bis dahin hat sie sich hoffentlich akklimatisiert.