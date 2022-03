Harry will Gedenkfeier für Opa schwänzen

Harry verlautbarte am Freitag, dass er nicht nach England kommen wird.

Ärger. Damit macht sich Prinz Harry mit Sicherheit keine Freunde. Er gab bekannt, dass er nicht an der hochkarätigen Gedenkfeier für seinen Großvater Prinz Philip am 29. März teilnehmen wird, da er sich um seine Sicherheit sorgt und England nicht für zusätzliche Leibwächter aufkommen will. Harry verklagt deshalb sogar das Königreich. Somit steht auch fest, dass Queen Elizabeth II. ihre Enkelin Lilibet auch diesmal nicht zu Gesicht bekommen wird.

Shitstorm. Was den Briten besonders sauer aufstößt, ist, dass Harry aber nur zwei Wochen später nach Holland zu den „Invictus Games“ reist – ohne zusätzliche Security.