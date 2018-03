Meghan-Nacktfotos: So reagiert die Queen

Nacktfotos einer Prinzen-Gattin. Diese Meldung ging in der vergangenen Woche um die Welt: Bilder einer barbusigen Meghan Markle, der Verlobten von Prinz Harry, kursierten im Netz. Jetzt die Überraschung: Sogar der Kensington-Palast hat sich jetzt dazu geäußert.

Meghan Markle ist das jüngste Opfer von "Durka Durka Mohammad", einem selbst ernannten "Internet-Terroristen", der die "geisttötende Promi-Kultur" zerstören will. Deswegen hackt er sich in die Handys von prominenten und stiehlt ihre Fotos. Die Bilder zeigten Meghan, die sich mit zwei Freundinnen von hinten oben ohne fotografiert. In dem Moment, in dem sie die Kamera justiert, sieht man die Bald-Ehefrau von Harry aber auch von vorne.

Jetzt hat sich sogar der Kensington-Palast zu den Fotos geäußert, was äußert ungewöhnlich ist. Er bezeichnet sie als "Fälschung".