Meghan: Nächste Prüfung für die Herzogin

Am Samstagvormittag wird Herzogin Meghan (36) an der Seite ihres Ehemanns Prinz Harry (33) bei der großen Trooping the Colour-Parade anlässlich des Geburtstags von Queen Elizabeth II. (92) ihren zweiten großen Auftritt als Royal absolvieren.

Danach wird es gleich noch einmal heikel für Meghan. Am 14. Juni wird sie erstmals ohne Harry an der Seite der Queen auftreten. Einen Tag lang werden sie in der Stadt Cheshire verbringen, um dort eine Brücke und ein Theater zu eröffnen. Scheint fast so, als wäre die Queen über ihren neuen royalen Liebling „very amused“.