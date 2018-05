Wer wird Heidis neues Topmodel?

Vorsprung

Donnerstagabend entscheidet sich im Düsseldorfer ISS Dome, wer Germany’s Next Topmodel wird. Vier Finalistinnen haben es in der Finale von Heidi Klums (44) Casting-Show geschafft. Laut Umfrage kristallisiert sich dabei schon eine Top-Favoritin heraus. Mehr als die Hälfte aller Zuschauer wünscht sich Toni (18) aus Stuttgart auf Platz eins von Klums Show. Ihre härteste Konkurrentin ist dabei die 22-jährige Pia aus München, die knapp ein Viertel der Fans als Siegerin sehen will. Auf Platz drei liegt bei der Umfrage Julianna (20) aus Klein-Winternheim, gefolgt von Christina (22) aus Dudenhofen.



Spektakel

Ab 20.15 Uhr rittern die vier Mädels auf Pro 7 um den Sieg. Als Stargäste bei der Show haben sich unter anderem die Pop-Größen Shawn Mendes & Rita Ora sowie Rapper Cro angesagt.