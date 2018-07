Nach fünf Jahren kommt der Kult-Star wieder live in die Bundeshauptstadt.

Genie

Auch mit 76 Jahren denkt der einstige „Beatle“ Paul McCartney nicht ans Aufhören. Im Gegenteil! Nach der Sommerpause bringt der Ausnahmemusiker ein neues Album auf den Markt. Egypt Station soll am 7. September erscheinen und wird sein erstes Album mit Originalmaterial seit 2013.

Live

Ebenso lange ist es her, dass McCartney live in Österreich zu sehen war. Seine Tour, die im Dezember startet, bringt ihn am 5. 12. auch nach Wien in die Stadthalle.