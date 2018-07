Sheeran: so wird sein Wien-Hit

Konfetti, Explosionen, sexy Tänzerinnen oder gar eine Band - also Zutaten die bei allen gängigen Pop-Shows von Helene Fischer bis Robbie Williams Usus sind - die sucht man beim Konzert von Ed Sheeran (27) vergeblich. Nach allen Rekorden – 16 Hits zeitgleich in den Charts, 5 Einträge ins Guinness-Buch, 2, 6 Millionen Fans auf bei der laufende Tour – bricht der Pop-Pumuckel jetzt auch mit allen Gesetzen des Showbizz. Seine große Stadion-Tour, mit der er am 7. und 8. August auch 108.000 Fans in Wien begeistern wird, ist eine perfekte One-Man-Show: Nur Ed und seine Gitarre(n). ÖSTERREICH sah den Hit des Jahres beim Auftakt der Deutschland-Tournee in Berlin.

Vom Opener Castle On The Hill bis zum Finale rund um Shape Of Me schafft Sheeran 105 Minuten lang das Große Pop-Wunder: Lagerfeuer Romantik für 75.000 Fans im Olympiastadion. Die Show vor einem dreidimensionalen Video-Screen ist schlicht: zwei Mikrofone, eine Loop-Maschine und drei fix montierte Video-Kameras. Die Songs – 20 ergreifende Hits, davon gleich acht vom Megaseller Divide – und Sheerans Charisma dafür umso bewegender. Ein schlichtes schwarzes T-Shirt und sympathische und unaufdringliche Zwischen-Ansagen: „Guten Abend, viel mehr kann ich nicht. Ich bin in Deutsch durchgeflogen.“

Chaotisch war der Einlass: Sheeran, der den Schwarzmarkt bekämpfen will, besteht auf personalisierte Tickets und Ausweis-Kontrolle: Hunderte Fans die ihre Karten bei ebay oder dubiosen Seiten wie Viagogo gekauft haben, mussten zu eigenen Problem-Kassen“: die Tickets wurden für ungültig erklärt und es mussten neue Karten gekauft werden. So wird es übrigens auch in Wien ablaufen!

Das war die Setlist in Berlin (19. Juli 2018):

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

Happier

Drunk

Galway Girl

Feeling Good / I See Fire

Thinking Out Loud

One / Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Zugaben:

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You