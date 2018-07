Helene im Anflug auf Wien

Am Sonntag begeisterte sie noch über 50.000 Fans in Berlin mit der größten Sommerparty des Jahres. Heute wird Helene Fischer (33) in Wien erwartet, denn morgen fegt sie mit 28 Hits, kultigen Coverversionen (I Like To Move It) und einem eigenen Helene-Mobil durch das Ernst-Happel-Stadion. Autogrammsammler und Paparazzi haben jetzt vor allem das Luxushotel Ritz-Carlton und den Würstelstand Bitzinger im Visier: Nach ihrem Megakonzert will Helene nämlich auch heuer wieder auf eine Käsekrainer vorbeischauen. „Das hat in Wien Tradition!“

Megashow

Die Kalorien schwitzt sie davor locker weg. Vom Opener Fieber bis zum Finale Achterbahn liefert Helene für 50.000 Fans unter dem Motto „Spürst du das schon?“ die heißeste Show des Jahres: Turnübungen, sechs verführerische Kostüme (knapper Latex-Bikini), erotische Wasserspiele und Dauerlauf inklusive. „Wir werden den Moment, das Leben und den Sommer feiern, und das sehr ausgelassen!“

Gewinn

Mit Österreich sind Sie morgen beim Fischer-Hit live dabei: Hier gibt es zwei Tickets für die flotte Revue im Happel-Stadion zu gewinnen.