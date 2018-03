Ärzte-Paar zu Hause überfallen

Ein älteres Ärzte-Ehepaar (73, 77) hatte es sich am Dienstag in seinem Einfamilienhaus in der Ulmenstraße (Penzing) gerade gemütlich gemacht, als es gegen 19 Uhr an der Türe klingelte.

Nachdem der Senior gutgläubig und ohne nachzu­sehen öffnete, wurde er von zwei maskierten Räubern sofort ins Innere gedrängt und mit Pfefferspray attackiert. Dann schlugen die Täter dem 77-Jährigen mehrfach gegen den Kopf, setzten ihm ein Messer an die Kehle und zwangen das Ehepaar, den Tresor zu öffnen.

Tresor. Um die Zimmer ungestört nach Wertgegenständen durchwühlen zu können, fesselten die Täter ihre Opfer anschließend mit einem Klebeband. Nachdem die Räuber sämtlichen Schmuck und Bargeld an sich gerafft hatten, machten sie sich mit der Beute wieder aus dem Staub.

Opfer konnten sich nach einiger Zeit selbst befreien

Nach einiger Zeit gelang es den geschockten Senioren, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Während die Ehefrau unverletzt blieb, wurde der 77-Jährige nach der Erstversorgung mit leichten Kopfverletzungen und einer Schnittwunde am Hals ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Sofortfahndung nach den Tätern verlief negativ.