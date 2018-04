Das ist NICHT der Täter von Münster

Nach dem tragischen Anschlag von Münster geistert ein Screenshot von oe24.TV durch das Internet. Auf dem inzwischen mehrere tausende Mal geteilten Bild ist ein junger Mann zu sehen. Dazu kursieren Meldungen, wonach es sich dabei um den Attentäter von Münster handeln soll. Das ist aber falsch!

Bei der Person im Bild handelt es sich um Daria E. Er ist ein Wahl-Wiener, der in Münster aufgewachsen ist und auf oe24.TV via Telefonschaltung als Ortskundiger die Innenstadt von Münster beschrieben hat. oe24.TV hat ihn auch mit dem Namensinsert „Daria Eamari, Ortskundiger“ deutlich gekennzeichnet, dass allerdings - wie bei Namens-Inserts üblich - nicht das gesamte Telefonat über eingeblendet war. Auch in der Moderation wurde deutlich darauf hingewiesen, dass via Telefon der ortskundige Daria Eamari zugeschalten wurde, der die Innenstadt von Münster beschrieben hat.

oe24.TV hält hiermit also noch einmal unmissverständlich fest: Auf dem Bild ist DEFINITV NICHT der Täter von Münster zu sehen – das wurde von oe24.TV auch zu keinem Zeitpunkt behauptet. Der Screenshot von oe24.TV wurde also bewusst aus dem Zusammenhang gerissen und auf Social Media für eine Falschmeldung missbraucht.

Die Redaktion