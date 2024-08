E-Scooter-Dieb in Lugner City festgenommen

Einen auf der MaHü in Wien abgestellten E-Scooter klaute eine Tschetschene (46), der wenige Stunden später gestoppt und festgenommen wurden konnte - dank einer HandyAPP des Scooter-Besitzers.

Wien. Es war Sonntagfrüh gegen 07:00 Uhr, als zwei Passanten bemerkten, wie ein Mann im Bereich der äußeren Mariahilfer Straße in Fünfhaus mit einem Winkelschleifer das Schloss eines E-Scooters durchtrennte und anschließend damit in Richtung Genzgasse davonfuhr. Eine Bestreifung durch die alarmierte Exekutive verlief jedoch negativ.

Im Laufe des Vormittags verständigte dann ein 53-Jähriger den Polizeinotruf und gab an, seinen heute Früh gestohlenen E-Scooter mittels App orten zu können - nämlich in der Lugner City. Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus begaben sich mit dem Scooter-Besitzer in das Einkaufszentrum des kürzlich verstorbenen Baumeisters. Nach kurzer Bestreifung konnten die Beamten einen 46-Jährigen (StA.: Russ. Föderation) mit einem E-Scooter, auf den die Beschreibung zutraf, anhalten bzw. aufspüren. Der Mann saß in einem bequemen Fauteuil im Bereich des Kino-Centers und war eingeschlafen. Die "Beute" stand neben ihm.

Bei einer Personsdurchsuchung wurden im Rucksack des Tatverdächtigen ein Winkelschleifer und weiteres Einbruchswerkzeug vorgefunden.Der 46-Jährige wurde noch an Ort und Stelle in der Lugner City vorläufig festgenommen.